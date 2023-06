Johanne Schmidt-Nielsen udsat for manipulerede nøgenbilleder

- Jeg havde ikke forventet, at det ville påvirke mig at se materialet, for jeg vidste jo, at det ikke er mig, der er på billederne, skriver hun.

Hun hæfter sig både ved antallet af billeder, og at gerningsmanden havde brugt meget unge billeder af hende i redigeringen af materialet.

Derudover fortæller hun også, at en del af billederne var af voldelig karakter.

- Det føles truende, at en del af materialet er voldeligt. At et menneske udsætter ”min” krop for vold, skriver hun.

Hun beskriver derudover, at hun har tænkt meget over, hvorfor billederne påvirkede hende så meget.

- Det er grænseoverskridende at tænke på, at en masse mennesker kan have set billeder af mig uden tøj på og i seksuelle situationer, som de må have antaget er delt uden mit samtykke, uden at de har reageret på det, skriver hun.