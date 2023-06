Fødevareminister forbereder mulig tørkepakke til tørstende landbrug

- Derfor har jeg bedt ministeriet om at se på at forberede og kigge på de erfaringer, som vi har fra tørken i 2018. Så vi kan være et skridt foran, hvis den her tørke fortsætter meget længere, siger han.

Han understreger, at der endnu ikke er taget stilling til, om der skal vedtages en tørkepakke, og hvor mange penge, der i så fald vil følge med.

- Jeg sidder og forbereder, hvad det er for nogle muligheder, vi har, siger han.