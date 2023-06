22/06/2023 KL. 05:00

Danskere vil have sved på panden i arbejdstiden

700 medarbejdere på Nordsjællands Hospital er i gang med et projekt, hvor de to gange om ugen træner i arbejdstiden. Ifølge en forsker fra SDU er der behov for at få ledelser og virksomhedsejere overbevist om, at de skal have fokus på at lave motions- og sundhedstiltag for medarbejderne.