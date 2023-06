08/06/2023 KL. 13:45

For abonnenter

Dansk militæranalytiker har samlet dåsemad til 14 dage i sin kælder – og han opfordrer dig til at gøre det samme

Militæranalytiker Jens Wenzel Kristoffersen opfordrer danskerne til at tage truslen mere seriøst. I Sverige har myndighederne sendt brochurer ud, der forbereder befolkningen på, hvad de skal gøre under en krig, og hvilke fødevarer de bør have på lager. Han opfordrer danske myndigheder til at gøre det samme.