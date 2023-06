Tiltalt for Field's-skyderi så 13 behandlere i psykiatrien på et halvt år

- Hvis patienten skal sige noget, som vedkommende skammer sig over eller ikke har fortalt andre, er sandsynligheden større, hvis man skal tale med færre, siger hun.

Hun nævner antallet af behandlere, fordi hun mener, at det er afgørende for at forstå forløbet, og hvad der skal laves om. Hun kan ikke udtale sig yderligere om indholdet af journalen, da hun har tavshedspligt.

Forslaget om at en patient i psykiatrien skal have en fast kontaktperson og et par få faste afløsere møder opbakning fra foreningerne Sind, Bedre Psykiatri og Psykiatrifonden.

Foreningerne fortæller også, at det ikke er usædvanligt, at man som patient taler med mange forskellige behandlere, skriver Politiken.

Landsformand for Sind Mia Kristina Hansen problematiserer over for mediet også, at patienter kan møde mange forskellige behandlere i psykiatrien, fordi patienterne mangler tryghed og ”ikke har lyst til at dele sine inderste tanker med en, de ikke kender”.