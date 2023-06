Løsladt fra iransk fængsel: Tvivlede til det sidste på sin frihed

Efter at være blevet fængslet i Iran begyndte Thomas Kjems, som ugerne blev måneder at miste håbet om, hvornår han igen blev en fri mand.

- Jeg ved ikke, hvor meget jeg nåede at tænke, da jeg kom ind i fængslet. Men jeg kunne godt se, at den ikke var god den her, fortæller han.

- Da jeg sad efter to, tre, fire, fem måneder, kunne jeg godt se: Jeg ved ikke, hvor lang tid det bliver det her.

I løbet af de seneste dage blev han pludselig gennet ud af sin celle:

- Jeg får at vide, at jeg skal pakke mine ting: Tre tæpper, en tandbørste og et håndklæde. Og så er det ud af døren, fortæller han stående i Københavns Lufthavns ankomsthal.