Thomas Kjems ville ud af sin comfortzone, og det må man sige, at han kom.

Lørdag landede den 28-årige nordjyde i Københavns Lufthavn efter syv måneder i et iransk fængsel. Han havde siddet i fængsel for sin påståede medvirken i én af de demonstrationer for kvinders rettigheder, som har præget landet siden september 2022.