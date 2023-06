Dansker og to østrigere løsladt af Iran lander i Belgien

Da der er tale om en personsag, afviste udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fredag at gå i nærmere detaljer om sagen eller give yderligere oplysninger om danskeren.

Til gengæld for de i alt fire europæere har Iran fået udleveret diplomaten Asadollah Assadi, som i 2021 blev idømt 20 års fængsel ved en belgisk domstol for planer om terrorangreb i Frankrig.

Belgiske regeringsembedsmænd fortæller til AFP, at løsladelsen af Olivier Vandecasteele, danskeren og de to østrigere er en del af ”Operation Blackstone”.

Det sker med henvisning til den engelske jurist William Blackstone fra det 18. århundrede. Han blev kendt for blandt andet at erklære, at ”det er bedre, at ti skyldige undslipper, end at én uskyldig lider”.