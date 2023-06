DR-chef: Ole Ryborg gik for vidt og begik fejl i Messerschmidt-sag

DR’s EU-korrespondent Ole Ryborg har begået en ”klar fejl”.

Sådan siger DR Nyheders chefredaktør Thomas Falbe til Berlingske og B.T.

Udtalelsen kommer, efter at de to medier torsdag aften kan afdække, at DR-journalist Ole Ryborg har delt sin journalistiske research om Morten Messerschmidt med den europæiske antisvindelenhed OLAF.