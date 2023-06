Folketinget vedtager omstridt lov om vejafgift for lastbiler

Det skete i protest mod den kommende kilometerafgift, som skal skubbe på en grøn omstilling af vejtransporten og indføre en afgift per kørt kilometer fra januar 2025.

Afgiften kommer til at ligge på omkring 1 krone og 30 øre per kørt kilometer, men den varierer alt efter lastbilernes CO2-udledning. Klima- og miljøvenlige lastbiler skal altså betale mindst.

Fra 1. januar 2025 gælder den for tunge lastbiler på over 12 ton, mens den fra 2027 skal gælde for mindre lastbiler ned til 3,5 ton.

Lastbiler udleder i dag omkring 1,7 millioner ton CO2 årligt, og den nye vejafgift skal ifølge regeringen få flere grønne lastbiler på vejene.