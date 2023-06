Chauffør er sigtet for at skabe fare med kartofler på bro

En bilist på Storebæltsbroen bevidnede torsdag morgen, hvad der skete, da en større mængde kartofler endte på kørebanen. Kartoflerne befandt sig på en lastbil, som bilisten fulgte efter, samtidig med at politiet blev tilkaldt.

I Korsør stoppede politiet lastbilen og anholdt chaufføren - en 57-årig dansk mand. Han er blevet sigtet for straffelovens paragraf 252 om at udsætte andres liv og førlighed for fare, oplyser Fyns Politi til Ritzau.