Det er sjældent, at tiltalte idømmes fængsel på livstid for enkeltstående drab.

Senest skete det dog i slutningen af maj, hvor en 53-årig mand fik netop fængsel på livstid for at have dræbt sin ekskone ved at have skudt hende i hovedet foran deres børn. Her var det også anklager Mette Bendix, der førte sagen på vegne af anklagemyndigheden.

Også Peter Madsen blev i 2018 idømt fængsel på livstid for drabet på journalisten Kim Wall.

Med strafpåstanden kan det udledes, at anklageren mener, at den tiltalte er egnet til straf. Netop det parameter har tidligere drabschef Bent Isager-Nielsen på forhånd erklæret, at han vil følge nøje, når sagen onsdag gik i gang.