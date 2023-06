06/06/2023 KL. 16:15

Onsdag starter retssagen om drabet på Mia Skadhauge Stevn: Derfor er sagen ifølge tidligere drabschef særlig

Onsdag skal sagen om drabet på den 22-årige Mia Skadhauge Stevn for retten. Den tiltalte mand har erkendt at have parteret liget af den unge kvinde, men nægter sig ellers skyldig.