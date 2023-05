Undersøgelse af spiralsag sættes i gang efter forsinkelser

Projektet ledes fra Ilisimatusarfiks Center for Arktisk Velfærd i Grønland. Ilisimatusarfik er navnet på universitetet i Grønland. Projektet sker i samarbejde med Center for Folkesundhed i Grønland ved Syddansk Universitet.

Mimi Karlsen, der er naalakkersuisoq - minister - for sundhed, siger i pressemeddelelsen, at det er vigtigt for de berørte kvinder og samfundet som helhed, at udredningsarbejdet nu ”endelig kan komme i gang”.

- Kvinderne har allerede ventet længe på at få svar på, hvad der præcist skete dengang. Det har været vigtigt for mig, at de berørte kvinder har mulighed for at komme til orde, og at udredningsarbejdet forankres i Grønland, siger hun.

Den danske regering og den grønlandske regering, Naalakkersuisut, besluttede i juni sidste år at igangsætte en uvildig udredning af spiralsagen.