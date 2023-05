29/05/2023 KL. 05:00

Professor advarer: »Jeg vil aldrig anbefale nogen at gå på en fastekur«

Professor Mia Beck Lichtenstein fra SDU fraråder – ud fra et psykologisk perspektiv – folk at gå på en af de populære fastekure. Det er bedre at følge kroppens signaler om sult og mæthed, mener hun.