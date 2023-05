På 50-års-dagen for legaliseringen af den fri abort i Danmark meddelte regeringen onsdag, at den vil sænke aldersgrænsen for fri abort uden forældres samtykke fra 18 år til 15 år.

Dermed vil den være på linje med den seksuelle lavalder og aldersgrænsen for at give samtykke til behandling i sundhedsvæsenet uden forældresamtykke, sagde ligestillingsminister Marie Bjerre (V).