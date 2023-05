12.000 løbere stiller om kort tid til start i det populære Aarhus City Halvmarathon, som er et af landets største.

Men også mange andre steder i landet lyder startskuddet i de kommende uger til den godt 21 km lange distance – for med sommerens komme er det højsæson for motionsløb.

Nogle deltagere har trænet mange timer, andre har stort set ikke trænet - men fælles for alle er, at løbsoplevelsen kan blive bedre, hvis man følger nogle simple råd. Sådan lyder det fra lektor Mette Hansen fra Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet.