Midtjysk regionsdirektør får stærk kritik i whistleblowersag

Anders Kühnau lægger vægt på, at regionsdirektøren tidligere har tilkendegivet, at sagen ikke har været håndteret godt nok.

- Pernille Blach Hansen har kommenteret det ved tidligere lejligheder, og nu udtrykker vi den her kritik som opfølgning.

- Pernille Blach Hansen har fået rapporteringerne og har ikke haft lejlighed før nu til at se selve whistleblowerhenvendelserne, og det er også først nu, at vi som politikere ser henvendelserne, siger han onsdag aften.

Hele sagskomplekset tog sit udspring i marts.

Her kom det frem, at 293 patienter med tarmkræft har ventet for længe på en operation i Aarhus. Det var i perioden januar 2022 til og med februar i år.

Tallet er siden vokset til 313.

Skandalen har kostet to direktører på hospitalet jobbet. I begyndelsen af maj meddelte Pernille Blach Hansen og Anders Kühnau på et pressemøde, at lægefaglig direktør Claus Thomsen og hospitalsdirektør Poul Blaabjerg begge forlod deres poster.

En undersøgelse konkluderede, at hospitalet havde begået retlige fejl ”med fuldt overlæg”.