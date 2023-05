Seksårig dreng i Syrien bliver hastesag for klageudvalg i EU

Advokatens håb er, at det vil komme med en henstilling til Danmark.

- De kan ikke træffe en domstolsafgørelse, men kan komme med en henstilling, siger Knud Foldschack.

- Der er ingen tvivl om, at det her er en politisk sag, hvor en seksårig dreng betaler prisen for, at man ikke kan finde ud af at afslutte denne uheldige proces omkring de danske børn i de syriske fangelejre, siger Knud Foldschack.

Den seksårige danske dreng står til som det eneste danske barn ikke at blive hentet hjem fra fangelejren Al-Roj i Syrien. Her opholder han sig sammen med sin mor, som Danmark ikke vil hente hjem.