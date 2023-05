22/05/2023 KL. 19:00

Hun rejste til Islamisk Stat som teenager. Snart er hendes søn det sidste danske barn i en IS-lejr

Ifølge et notat fra efterretningstjenesten PET har en 25-årig kvinde tilhørt et moralpoliti under Islamisk Stat. Nu er hun og hendes seksårige søn centrum i en politisk debat med stærke følelser og holdninger.