26-årig er hidtil yngste danske kvinde på toppen af Mount Everest

Bjergbestigningen er en del af Emma Østergaards projekt ”Emmas Everest”.

- Med projektet vil jeg vise girlpower. Det handler ikke om feminisme eller ligestilling, men om at vise, at vi kvinder er stærke og har viljen og styrken til at kaste os ud på dybt vand og bestige livets bjerge, har Emma Østergaard tidligere fortalt til Din Avis Aarhus.

Sammen med sin guide rejste hun mod Nepal og Mount Everest i slutningen af marts.

Emma Østergaard skriver sig ind i historiebøgerne som den 20. dansker, der når toppen af Mount Everest. Den første danske kvinde på toppen var Lene Gammelgaard i 1996.