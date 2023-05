Mand anmeldte kortmisbrug efter bytur - nu er han selv tiltalt

En 42-årig mand fra Aalborg er blevet tiltalt for forsøg på bedrageri og falsk anmeldelse til politiet.

Politiet mener at kunne bevise, at manden selv har brugt de lidt over 107.000 kroner, der blev hævet fra mandens dankort en novembernat i 2019 på flere natklubber i Aalborgs festgade, Jomfru Ane Gade.

Det skriver TV 2 Nord, der har fået aktindsigt i sagens anklageskrift.