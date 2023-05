Regioner indleder udvidet undersøgelse af benamputationer

Regionernes undersøgelser kommer på bagkant af, at Region Midtjylland tidligere har oplyst, at omkring 47 patienter hvert år i en længere årrække har fået amputeret et ben, selv om det muligvis kunne have været undgået.

Nu skal uvildige speciallæger gennemgå 1975 patienters forløb fra Region Sjælland.

I Region Syddanmark er der tale om cirka 2500.

Undersøgelsen skal give patienterne vished om, hvorvidt de har modtaget den rette behandling.

- I de tilfælde, hvor lægerne er usikre på, om der er givet den rette behandling, skal vi give patienterne vejledning og mulighed for at søge erstatning, siger Region Syddanmarks koncerndirektør, Kurt Espersen, i pressemeddelelsen.