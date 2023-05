Grønland om forsinket udredning: Tilliden til Danmark svinder

Den dansk-grønlandske udredning af den såkaldte spiralsag i Grønland er endnu ikke sat i gang, selv om det er otte måneder siden, at kommissoriet for undersøgelsen lå klar.

Det får nu Grønlands landsstyreformand, Múte B. Egede fra partiet Inuit Ataqatigiit, til at kritisere den danske regering.

Han siger til DR, at han er ”skuffet” over, at det tager så lang tid.