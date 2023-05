22/05/2023 KL. 05:00

Minister chokeret over forsinket kræftbehandling: »Vi får brug for den helt store pengepung«

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) erkender, at det ikke er lykkedes at holde hånden under behandlingen af livstruende sygdomme i et presset sundhedsvæsen. En ny opgørelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at andelen af kræftpatienter, som behandles for sent, er det højeste i 10 år.