Ældre blev narret flere steder i Jylland - 28-årig er anholdt

Straks efter at have aflagt en ældre kvinde i Viborg et besøg mandag blev en 28-årig mand standset af politiet.

Han sigtes for 20 gange at have svindlet eller forsøgt at svindle ældre personer forskellige steder i Jylland.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi tirsdag.

Metoden har stort set været den samme hver gang. De ældres tillid er blevet udnyttet groft.