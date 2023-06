Den simple gravsten på Assistens Kirkegård i København fortæller, at her hviler en kvinde, der blot blev 18 år gammel.

381 skridt derfra hviler en kendt journalist, der døde i 2021.

At de to for 33 år siden dyrkede et intimt forhold til hinanden, er et faktum.

Men var de to i virkeligheden også henholdsvis