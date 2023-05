Fire personer er anholdt efter flere sprængninger i Odense

Fyns Politi rykkede ud til en sprængning i bydelen Vollsmose 21. marts. Der var også en lignende sprængning på Vilhelm Kyhns Vej i Odense 9. marts.

Ifølge Fyens Stiftstidende er det samme sted på Vilhelm Kyhns Vej, at der er blevet sprængt noget i luften i de tidligere tilfælde.

Avisen beretter om, at der mandag morgen er et ødelagt vindue i et hus og to ødelagte sideruder i en bil, som holdt ud for huset.

Det fremgår ikke af politiets pressemeddelelse, hvad de fire anholdte mænd er sigtet for.