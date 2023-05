Nyt om mysteriet på Bornholm: Trykbølger kom fra ukendt hændelse i atmosfæren

»Det ser ud til, at der har ligget sådan et invasionslag over Polen mellem 2.800 og 3.600 meter lørdag. Det vil sige, at det er meget tænkeligt, at der vil være sket en refleksion oppe i den højde, hvis der har været en høj lyd fra en eksplosion eller lignende i Polen,« siger Knud-Jacob Simonsen.

En måling fra en polsk kyststation viser, at laget lå i ca. 3.600 meters højde lørdag kl. 14.00. Altså omkring en time før bornholmerne oplevede rystelserne.

I disse dage foregår der lige netop en stor militærøvelse i Polen ved navn Anakonda-23. Øvelsen omfatter i alt ca. 13.000 soldater og er ifølge polske medier den største af sin slags i Polen i år. Styrkerne har blandt andet trænet ildstøtte med artillerisystemer og raketkastere, og dele af øvelsen har fundet sted ved landets nordlige kyst ca. 130-140 km. sydøst for Bornholm.

Ikke alligevel

Men nu afliver GEUS altså teorien om lydbølger fra Polen.

»Det er usandsynligt, at rystelserne stammer fra en kontrolleret sprængning i Polen, der blev foretaget kort forinden de første meldinger om rystelser på Bornholm,« lyder vurderingen fra GEUS’ seismologer.

Siden lørdag er GEUS blevet kontaktet af omkring 100 borgere på Bornholm, som har fortalt om deres oplevelser. De har beskrevet hændelsen som en dyb rumlen, som trykbølger og som trykken for ørerne. Nogle har også oplevet den som rystelser, der har fået vinduer og glas til at klirre.

Først undersøgte GEUS, om der havde været et jordskælv, men det blev udelukket søndag.

»Vi har konstateret, at der ikke har været jordskælv på Bornholm eller omegn. Men bornholmerne har helt klart oplevet noget. Det er der ingen diskussion om,« siger Trine Dahl-Jensen.

Det er ikke lykkes at få en kommentar fra Forsvarskommandoen.

Bornholms Politi oplyser, at man fortsat sammen med »relevante myndigheder« for at klarlægge sagen. Politiet forventer at melde ud til offentligheden så snart det måtte ske.