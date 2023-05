16-årig idømmes fem et halvt års fængsel i terrorsag

Han har også vejledt andre medlemmer om, hvordan gruppen skulle organiseres. Og så har han været med til at udarbejde en håndbog om Feuerkrieg Division.

Dommen er strengere end den straf, som specialanklager Rune Rydik argumenterede for, at drengen som minimum skulle have.

Således sagde Rune Rydik forud for dommen, at den tiltalte efter hans opfattelse skulle idømmes mindst fem år.

Drengens forsvarer, Lasse Martin Dueholm, argumenterede for, at hans klient højst skulle idømmes to års fængsel. Og under alle omstændigheder skulle han have ”rettens mildeste dom”.

Drengen blev anholdt 7. april sidste år. Dengang ransagede politiet hans teenageværelse hjemme hos hans forældre på Vestsjælland.