17/05/2023 KL. 05:00

Øremærkede penge til at rette op på årelangt it-kaos hos politiet blev brugt til andre formål

Pengene er kommet i en lind strøm fra politisk side for at løse politiets årelange problemer med forældede it-systemer. Nu viser en aktindsigt imidlertid, at politiet i 2021 og 2022 brugte op mod en halv milliard af kronerne på helt andre formål end it.