Mistænkte stak af fra politi og påkørte patruljevogn

Til Nordjyske oplyser vagtchef Ole Buus, at det var på grund af flere opkald fra personer i Farsø, at politiet sendte en patruljevogn afsted.

- Flere personer ringede ind fra Farsø og oplyste, at et køretøj kørte rundt og udviste mistænkelig kørsel med høj fart og virkede som om, der ikke var styr over køretøjet, siger han.

Vagtchefen oplyser desuden, at de to personer i bilen efter standsning forsøgte at flygte til fods, men at politiet fik fat i dem.