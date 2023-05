Ingen er tilsyneladende blevet krænket, men alligevel må borgmesteren for Nordfyns Kommune, Morten Andersen (V), træde tilbage. Et kys med en medarbejder til en beruset julefrokost sidste år og efterfølgende en håndtering af sagen, som fik byrådet til at miste tilliden til ham, kostede ham posten efter 13 år.

Men det er anno 2023 prisen for som toppolitiker at træde ved siden af reglerne, konstaterer Roger Buch, kommunalforsker og lektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.