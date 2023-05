Claus Hjortdal mener, at det er helt galt.

Mandag morgen kunne formanden for Skolelederforeningen læse, at karaktergennemsnittet for både standpunkt og bundne prøver i grundskolen samlet set er steget med ca. 0,7-1,4 karakterpoint fra 2008 til 2022. Det viser en analyse fra den borgerlige liberale tænketank Cepos.