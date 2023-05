En halv pose saltkringler er den tyske forsvarsministers hemmelige våben. Mod transportsyge mumler han og putter de første to i munden. Ordene forsvinder i en overdøvende larm, da Bundeswehrs største transporthelikopter sætter af fra Berlin Brandenburg Lufthavn og bumler over de tidligere østtyske marker til bestemmelsesstedet omkring 150 km vest for Tysklands hovedstad. Boris Pistorius har været forsvarsminister i godt 100 dage og deler på mere end en måde skæbne med sin danske kollega, Troels Lund Poulsen (V), som sidder over for ham: De er nye i jobbet, og ingen af dem har fløjet med en CH-53 før. Det føles som at være i et skib med høj søgang.