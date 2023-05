08/05/2023 KL. 11:50



For abonnenter

Regeringens planer om en ny karakterskala er lagt på hylden – formand for ekspertgruppe undrer sig

Politikerne bør genoptage arbejdet med en ny karakterskala for at bremse karakterinflationen, lyder det fra den tidligere formand for en ekspertgruppe, der har vurderet syvtrinsskalaen og andre karaktermodeller.