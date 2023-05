Den 19-årige mand, som politiet formoder førte bilen, blev efterfølgende anholdt på sin hjemmeadresse.

- Vi får anmeldelsen klokken 01.39 fra en anmelder, siger Jesper Sørensen, som er vagthavende ved Nordjyllands Politi.

- Vi får at vide, at en bil har ramt et hus. Da vi kommer frem, kan vi se, at der er noget større skade på huset end bare en påkørsel, siger han.

Bilen har kørt på en strækning fra Fjerritslev i nordgående retning ad Kollerup Strandvej.