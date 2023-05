36 procent af de adspurgte har i 2023 Danmark som et af de tre lande i Europa, de helst vil holde ferie i. I 2021 lå det tal på 50 procent.

Italien er nummer to på listen efter Danmark.

31 procent havde i 2021 det støvleformede land, som en af de tre destinationer i Europa, de helst ville feriere i.

I år er tallet vokset til 35 procent.

Hos rejseselskabet Spies kan de godt mærke, at lysten til at drage sydpå for alvor er tilbage.

- Folk har fuldstændig lagt corona bag sig, siger Jan Vendelbo, der er administrerende direktør.