Sammenstødet er ifølge vagtchefen sket på en lige strækning uden midterrabat.

Politiet er på stedet for at undersøge omstændighederne for sammenstødet. Vejen er derfor spærret.

- Der vil være spærret noget tid endnu. Vi er i gang med at tale med vidner på stedet, så vi forhåbentligt kan få et overblik over, hvad der er sket, siger Jakob Tofte.

Der er etableret en omkørsel, der går via Roskildevej, Hammersholtvej, Carlsbergvej og Københavnsvej. Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter.