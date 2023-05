Scandlines taber retssag om påbud fra skattemyndigheder

Rederiet Scandlines har torsdag tabt en principiel retssag mod Skatteministeriet.

Scandlines mente, at Skattestyrelsen gik for vidt, da myndigheden tvang selskabet til at afgive oplysninger om en stor gruppe kunders køb i to grænsebutikker.

Men tre dommere i Københavns Byret mener ikke, at et påbud til selskabet om at røbe oplysninger om en række kunder i grænsebutikker var ugyldigt. Og kravet om at tilbagelevere oplysningerne er også afvist.