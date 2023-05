Politi efterforsker overfald med kniv og mulige skud i Aalborg

Et overfald med kniv og et muligt skyderi i Aalborg sent onsdag aften har ført til en større efterforskning hos Nordjyllands Politi.

Ved 22-tiden var der melding om skud på Fridtjof Nansens Vej.

Politiet har torsdag ikke bekræftet, at der faktisk blev affyret et våben. Men det står klart, at der skete en forbrydelse. En ung mand blev såret af knivstik og vold, lyder det fra politiet på det sociale medie Twitter.