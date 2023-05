27/05/2023 KL. 16:00

»Jeg ville ønske, at flere af mine veninder også havde en dumbphone«

I 10 dage byttede eleverne på Eriksminde Efterskole ved Odder som et eksperiment deres smartphones ud med en dumbphone – en gammeldags Nokia. Da dagene var forbi, besluttede en håndfuld sig for at købe deres egen. Her fortæller de om, hvordan det har ændret deres liv.