Tesfaye: Visionært bud på ny uddannelse fra Reformkommissionen

På hpx-uddannelsen skal de unge ifølge Reformkommissionens anbefalinger introduceres til blandt andet erhvervsuddannelserne via et formelt samarbejde mellem de forskellige uddannelsesmiljøer.

- Jeg kan sagtens forstå, at unge ikke ønsker at låse sig fast på en bestemt uddannelse, allerede når de er ved at afslutte folkeskolen. De færreste ved allerede så tidligt, at de vil være frisører, historikere eller lastvognsmekanikere, siger Mattias Tesfaye i en skriftlig kommentar.

- Der er derfor brug for, at alle unge har et attraktivt tilbud om ungdomsuddannelse efter grundskolen, hvor de kan blive præsenteret for forskellige muligheder uden at lukke nogen døre til fremtidig uddannelse. Men sådan er systemet ikke indrettet i dag.