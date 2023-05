»Forklaringen på, at kommissionen foreslår en sådan ny hovedvej efter grundskolen, er, at vi i dag fuldstændig mangler et godt tilbud til alle de unge, der keder sig med bøger, og som foretrækker at blive dygtigere ved at opbygge praktisk erfaring med et område. Høj faglighed har mange udtryk og kan erhverves på mange måder,« skriver Nina Smith i en kronik i Jyllands-Posten.

Hun fortsætter:

»Det er ikke alene på tide, at vi på den måde får skabt en attraktiv vej for alle de unge, der kan og vil noget andet end bøger. Det er snarere nogle årtier for sent.«