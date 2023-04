Lokal HK'er erstatter Lizette Risgaard i Fælledparken

Tidligere fredag meddelte Lizette Risgaard ellers, at hun ”helt klart” mente, hun kunne fortsætte med at udøve sit virke som formand for FH, mens advokater undersøgte sagerne.

Men siden meldte en række medlemsorganisationer i FH, heriblandt HK, ud, at de trækker støtten til FH-formanden.

Mikkel Andersen meddeler, at han gik i gang med at finde en erstatning for Lizette Risgaard, da hun meddelte, at hun gik på orlov.

FH’s næstformand, Morten Skov Christiansen, er fungerende formand, imens Lizette Risgaard er på orlov. Morten Skov Christiansen fastholder sit oprindelige program 1. maj, oplyser FH. Han er især at finde på Fyn.

Lizette Risgaard blev valgt som formand i det daværende LO i 2015. Fagorganisationen fusionerede siden med foreningen FTF og blev til Fagbevægelsens Hovedorganisation fra 1. januar 2019.