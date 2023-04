Nyt overfald får christianitter til at frygte reel bandekrig

- Da vi christianitter forsøgte at stoppe hashhandlerne, blev vi truet på livet, fortæller hun.

Christianitterne mener, at hverken de eller politiet kan løse problemet med den illegale hashhandel.

- Nok er nok. Vi har frasagt os ansvaret for det, der foregår i Pusher Street. Det er ikke noget, vi som privatpersoner kan stille noget op imod. Nu har der været gentagne voldsepisoder, og vi synes simpelthen, at det er blevet for farligt for os, siger Hulda Mader.

Beboerne på Christiania mener, at situationen er ude af kontrol og opfordrer til politisk handling.

- Hvis man legaliserede hashen, ville der ikke være så mange penge i det. Det er jo, fordi der er penge i det, at de kriminelle render rundt herude, og banderne slås mod hinanden, siger talspersonen.