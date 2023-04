DSR: Sygeplejerske renset for mistanke om journalsnageri af 13-årig

20. april oplyste regionrådsformand i regionen, Heino Knudsen (S), til DR, at seks medarbejdere i Region Sjælland var mistænkt for at have forsøgt at læse patientjournalen tilhørende en 13-årig pige, der ifølge politiet blev bortført og udsat for overgreb sidste weekend.

19. april om aftenen blev det offentligt kendt, at et antal medarbejdere var blevet hjemsendt i Region Hovedstaden samt Region Sjælland.

Det blev de, mens det skulle undersøges, om de har kigget i journalen af faglige grunde og altså har været berettiget til det. Det oplyste Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.