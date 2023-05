05/05/2023 KL. 18:00

For abonnenter

En haspe er både forbudt og nødvendig for handicappet borger. Stramme krav forstyrrer »den sunde fornuft«

Landets bosteder arbejder under regler og krav, der spænder ben for, at borgerne kan få den bedste hjælp. Derfor bør reglerne for magtanvendelse ændres, mener KL. Handicaporganisationerne appellerer til, at det ikke går ud over retssikkerheden.