Lizette Risgaard beskyldes for krænkelser, hun tidligere selv har kritiseret

»For fanden da, Lizette«.

Sådan indleder den tidligere FOA-formand Dennis Kristensen et opslag på Facebook fredag, efter at Berlingske og Ekstra Bladet har kunnet afsløre, at flere mænd har følt sig seksuelt krænket af formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard.

På Facebook erkender hun selv, at hun har udvist en »upassende adfærd«, har »handlet uprofessionelt« og ikke været bevidst om sin egen »position og den magt, der naturligt følger med«.