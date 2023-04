26 billeder viser russisk specialfartøj nær gasledninger før læk

- Det er utrolig interessant. SS-750 er et specialfartøj, som er konstrueret præcis til undervandsoperationer, siger han til Information.

Jacob Kaarsbo, der er senioranalytiker i Tænketanken Europa og tidligere har arbejdet 15 år i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) siger, at oplysningen ”kaster lys over det, der foregik i området dagene forinden”.

- SS-750 er det mest interessante fartøj at få bekræftet, for vi ved, at det har kapacitet til at foretage en sådan operation, siger han til Information.

Information har tidligere afdækket, at Forsvarskommandoen er i besiddelse af 112 billeder af russiske fartøjer i området.

Men det er ifølge avisen første gang, at Forsvaret bekræfter, at der er tale om det specifikke russiske fartøj SS-750 med miniubåden om bord.